الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تيسير مطر: الرئيس السيسى خاطب من المنامة الضمير الإنسانى لإنقاذ فلسطين

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا، بالكلمة القوية والواضحة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم أمام القمة العربية في المنامة.

وأكد أن الرئيس السيسي وجه رسائل قوية وهامة للعالم أجمع بضرورة التحرك لإنقاذ المنطقة من الدمار، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من القتل ووقف نزيف الشعب الفلسطيني من آله الدمار الإسرائيلية.

وحيا النائب تيسير مطر، ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بأن المنطقة كلها تحتاج إلى استقرار وأن الأجيال الحالية والقادمة، سواء كانت فلسطينية أو إسرائيلية، تحتاج إلى الأمن والأمان بعيدًا عن الحرب والنزاع.

وقال النائب تيسير مطر، في تعليقه على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ما وجهه الرئيس من نداء إلى ضمير الإنسانية أن تتحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الدمار والانتقام والتجويع وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بلسان جميع الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني لوقف المعاناة الانسانية التى يواجهها.

النائب تيسير مطر مجلس الشيوخ القمة العربية المنامة الشعب الفلسطيني

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