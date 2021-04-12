أحمد صلاح حسني مذعور من العدوى في برومو «كوفيد -25» (فيديو)

جسد الفنان أحمد صلاح حسني حال المواطنين المذعورين من إقبال فيروس جديد يضرب البلاد ويأخذ الأرواح ولا علاج له في العالم، قائلًا: "مش مستعد أقف قدام ربنا دلوقتي"، وذلك خلال أحداث مسلسله الجديد الرمضاني "كوفيد -25".وسيطر على برومو المسلسل الذي طُرح بالأمس، الإثارة والتشويق، حول كيفية التعامل مع الفيروس الجديد والاستعدادات التي يتلقوها، وأبطال المسلسل مجسدين أكثر من حالة يمر بها المواطنون حيال هذا الفيروس.وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة، وستعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة "ON E"، ومنصتي "Watch it، Shahid".وضم المسلسل كل من الفنان يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي".ويعد مسلسل "الدايرة" هو آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني، الذي عُرض في الموسم الشتوي الماضي، وتكون من 45 حلقة، وشاركه التمثيل كل من الفنانة إيمان العاصي، ومها أبو عوف، ومحمد علي رزق، ومحمود حافظ.