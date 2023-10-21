السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

أردوغان
أردوغان

أعلنت وسائل إعلام تركية عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023.

وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاحتضان قمة القاهرة للسلام 2023، من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مبادرة تقضي بضرورة الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، بموجب حل الدولتين، وسط تأييد دولي واسع.

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

ووصل زعماء ورؤساء الدول إلى القاهرة للمشاركة في القمة التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري الأخير.

ويشارك في القمة "قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق وإيطاليا وقبرص"، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصري في الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.
 

txt

العاهل الأردنى يتوجه إلى مصر للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام

كما يشارك بالقمة رؤساء وزراء كل من: بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.

ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بدء وصول القادة والزعماء إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023 إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعقد، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، وتستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قمة القاهرة للسلام 2023 العمليات العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني

مواد متعلقة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة