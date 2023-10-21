أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

أعلنت وسائل إعلام تركية عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023.

وتستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاحتضان قمة القاهرة للسلام 2023، من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مبادرة تقضي بضرورة الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، بموجب حل الدولتين، وسط تأييد دولي واسع.

ووصل زعماء ورؤساء الدول إلى القاهرة للمشاركة في القمة التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري الأخير.

ويشارك في القمة "قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق وإيطاليا وقبرص"، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصري في الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.



كما يشارك بالقمة رؤساء وزراء كل من: بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.

ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بدء وصول القادة والزعماء إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023 إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعقد، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، وتستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.