أبرز مناقشات مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ في جلسته الدورية

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس العمداء بضرورة الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024، والتأكيد على حسن سير العملية الامتحانية وتنظيمها، وسرعة البدء في عمليات التصحيح والرصد حتى يمكن إعلان النتيجة ومنح إفادات التجنيد للطلاب خاصة المستوى الأخير في أقرب وقت.

استمرار عمل القوافل التنموية الشاملة

وأكد الدكتور عبد الرازاق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على استمرار عمل القوافل التنموية الشاملة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للأماكن الأكثر احتياجا طبقا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على ان تتضمن قوافل توعوية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على تنفيذ حملات توعوية مجتمعية تتناول رفع مستوى الوعي حول قضايا السكان وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الهمم في إطار الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من المسابقة الشبابية 2024 لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان في الجامعات المصرية.

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس عمداء كليات الجامعة، بضرورة العمل على جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين، في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتركيز على الأفكار البحثية التي يكون لها مردود على تطوير البحث العلمي ومردود اقتصادي على المُجتمع، ومناقشة مقترحات لوضع آلية للعمل على جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين.

وناقش مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، ضرورة المتابعة الطبية الدائمة والمستمرة وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمرضى من مصابي قطاع غزة الذين استقبلهم المستشفى الجامعي وذلك حتى تمام الشفاء، كما ناقش المجلس ضرورة التأكيد على نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.