موقع سياحى متخصص: مدينة الغردقة إحدى أفضل الوجهات الطبيعية التى يمكن زيارتها فى العالم

نشر موقع TripAdvisor، أحد أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية وفقًا لتجارب الزائرين، تقريرًا يتضمن أفضل الوجهات الطبيعية التي يمكن زيارتها في العالم، حيث جاءت مدينة الغردقة في الترتيب الثالث من بين 8 ملايين وجهة مرشحة.

وخلال التقرير، ألقى الموقع الضوء على الأنشطة المائية التي يمكن للزائرين الاستمتاع بممارستها خلال تواجدهم بمدينة الغردقة والتي من بينها ركوب الأمواج، وكذلك الأماكن الشهيرة التي يمكن زيارتها مثل جزر الجفتون.

وأوضح التقرير أن شهرة مدينة الغردقة تعود أيضًا لكونها تعد واحدة من أفضل الأماكن لممارسة رياضة الغوص في العالم، وذلك بفضل شواطئها الرائعة والحياة البحرية الثرية بالشعاب المرجانية الساحرة.

وقد نشرت العديد من المواقع الدولية المتخصصة فى السياحة والسفر عدة تقارير تنصح بها قراءها بزيارة مصر خلال 2024.

فموقع forbes الشهير قد نشر تقريرًا عن أفضل ثلاث وجهات سياحية لزيارتها لقضاء الإجازات بها خلال العام الجاري 2024، وجاءت مصر مع ألبانيا والمغرب.

وأشار الموقع إلى أن مصر تتميز بالعديد من الأماكن السياحية والأثرية التي يمكن للسائح زيارتها والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة ومدينة القاهرة بآثارها وأماكنها السياحية المتنوعة والمختلفة والمتحف المصري الكبير عند افتتاحه، بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء النيل الساحرة وبالمناظر الطبيعية الخلابة خلال القيام برحلة نيلية رائعة بنهر النيل الخالد، لافتًا إلى أن CNTraveler وصحيفة The Telegraph صنفا مصر كواحدة من الدول التي يمكن زيارتها بأسعار مناسبة خلال عام 2024.

كما اختار موقع Yahoo Finance مصر من ضمن قائمة ضمت نحو 25 دولة حول العالم ولذلك لتميزها بمناظر طبيعية خلابة لحظة غروب الشمس، موضحًا أن هذه الدول الـ25 تتمتع بأجمل لحظات لغروب الشمس، وخاصة بعد الدراسة التي أجرتها منظمة السياحة العالمية؛ أن الدول التي تحظى بالأماكن التي تشهد مناظر خلابة للحظات غروب الشمس شهدت زيادة في متوسط أعداد السائحين الوافدين إليها بنسبة 15% خلال العقد الماضي.