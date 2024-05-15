الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خالد شعيب يؤكد أهمية التوسع في أبراج شبكات الاتصالات بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، توفير مزيد من الخدمات لمدن غرب مطروح خاصة الاتصالات على الطريق الدولى الساحلى وتجمعات مدينة  برانى والمقترحة بقري القطرانى والزويدة وأبو مزهود، بحضور المهندس هانى سلامة مدير العلاقات الحكومية بشركة اتصالات مصر، بحضور اللواء خالد القشلان مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومحمد الحوفى مدير الأملاك، ومحمود إمبابي مدير عام إدارة التخطيط.

تغطية خدمات الاتصالات بالمناطق المحرومة

وأكد محافظ مطروح، أهمية التوسع في أبراج شبكات الاتصالات بمطروح بالتنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات والجهات المعنية وفق الضوابط والمعايير لتقديم مزيد من الخدمات الأهالى، خاصة التجمعات البعيدة وسيوة لتغطية خدمات الاتصالات بالمناطق المحرومة مع أهميتها الملحة، واختيار المواقع المقترحة.

محافظ مطروح مدن غرب مطروح خدمات الإتصالات الطريق الدولى الساحلى تجمعات مدينة برانى

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