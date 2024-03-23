السبت 23 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 13| نجاح خطة سميحة ومعتز وولاء تقع في شباك الأخير

صيد العقارب
صيد العقارب

اشتعلت قصة الحب بين كل من مي القاضي التي تلعب شخصية “لولو”، وبين معتز الذي يجسده الفنان أحمد جمال سعيد، ضمن أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حصريًا عبر قناة سي بي سي إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وظهر الثنائي ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب وهو يحاول التقرب لها والحديث عن نفسه، لتتحوّل نظرة الإعجاب بينهما إلى قصة حب، بحسب خطة سماسم التي تلعب دورها الفنانة سيمون ضمن أحداث العمل الفني، وطلبت منه أن يعمل كـ"لايف كوتش"، حتي تتفاجئ بوجود زوجها السابق.

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مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 13

وحاوّل زوجها السابق أن يستسحمها في العود له، ويعودا كزوجين في كما كان الثنائي سابقًا إلا أن ولاء ترفض هذا، ويحاول تامر زوجها بشتي الطرق أن تعود له، حسب خطة عايدة (غادة عبدالرازق) له، إلا أن الخطة فشلت بسبب رفض عودة ولاء له.

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وعادت ولاء من جديد للحديث مع معتز (أحمد جمال سعيد) عن زوجها السابق، والتي أكدت له أن الموضوع انتهي، محاولة التقرب لـ"معتز" من خلال مشاركته في سنتر لايف كوتشنيج، ليرد معتز قائلًا: “ممكن اشاركك في أي حاجة انتي عايزاها”.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كلٍ من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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