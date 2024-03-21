مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. ياسين يكشف سر مقتل علي ضرغام

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أنقذ ياسين ويجسد شخصيته الفنان محمد علاء جاميكا، شقيقه سامح الغول (أحمد ماجد) من الوقوع في يد عايدة (غادة عبدالرازق)، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حصريا عبر قناة سي بي سي بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

وبعدما التقى ياسين بشقيقه سامح (أحمد ماجد)، سأله عن سر قتله لـ علي ضرغام، الذي لعب دوره الفنان رياض الخولي، خاصةً أنه كان طيب القلب ولم يؤذي اي شخص من سابق.

ياسين يكشف سر مقتل علي

ورد سامح الغول قائلًا: "والله ما قتلته، أنا عارف إن انا غلطان وعارف إني استاهل ضرب الجزم بس والله ما قتلت علي ، قسما بالله يا ياسين أنا زقيته بس ومحدش راضي يصدقني، أنا عارف إن انا فيا العبر كلها بس مستحيل اقتل بني آدم، ممكن اعمل اي حاجه لكن والله ما قتلت علي ضرغام عشان خاطري متسبنيش صدقي يا ياسين".

وعن سر قتل علي ضرغام، قال: "والله ما كان قصدي اقتله، كنا داخلين شغل مع بعض إحنا الاتنين، ناس من برا كانوا عايزين يفتحوا سوق هنا في مصر، اتفقت مع علي نخش شركا مع بعض، ضحك عليا واول ما تشاركنا خد البضاعة وحطها في مخازنهم، مقاليش مكانها فين، ولا عرفني اي حاجة، قالي أنا هبيع واديك نصيبك منها ودا ماكنش اتفقنا اصلا، واحنا كنا متفقين أنا انفذ هناك وهو يستلم هنا واحنا الاتنين نبيع سوا، وحصل اللي حصل واتخانقنا مع بعض، لكن والله ما كان قصدي اقتله".

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 12

يعرض الحلقة الـ ١٢ من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق حصريًا عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعه الـ 7:30 مساء بالتزامن مع المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 12

يعرض الحلقة الـ 12 من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق في تمام الساعة الـ 7:30 مساء حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال مسلسل صيد العقارب



الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي



محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)



-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت



-سامية عاطف



-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول



-صفاء جلال



-أحمد جمال سعيد في دور معتز



-عزوز عادل



-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي



-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس



-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار



-إنتاج فينومينا



-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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