نشرة الثامنة | استمرار توافد الناخبين في الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان.. والاستعلامات تصدر تقريرها الأول عن الانتخابات

شهدت لجان الاقتراع إقبالا ملحوظا وتزايد في أعداد الناخبين مع اقتراب موعد إغلاقها في تمام التاسعة مساءً.. للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 والتي من المقرر لها أن تستمر حتى التاسعة من مساء غدًا الثلاثاء 12 ديسمبر.

هذا وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات عن أن نسبة التصويت منذ أمس وحتى الآن تجاوزت نسبة 45% في لجان الانتخابات حتى صباح اليوم.. حيث تُجرى العملية الانتخابية وسط مراقبة دولية ومحلية وتشديدات أمنية مكثفة.. وإليكم أهم الأخبار التي وردت على مدار الساعة.

هيئة الاستعلامات: إجماع إعلامي عالمي على سلامة وانتظام الانتخابات في يومها الأول

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرها الأول عن عمليات الرصد التي تقوم بها لما تنشره وسائل الإعلام العالمية عن الانتخابات الرئاسية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وزير السياحة يبحث آليات دفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية إلى مصر

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي عدد من شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الإسبانية، وذلك لمناقشة آليات التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية إلى مصر لقراءة المزيد اضغط هنا

وفد صيني يزور "معمل متبقيات المبيدات” لبحث التعاون في مجالات التنمية المستدامة

استقبلت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الدكتور تشانغ تيلونج رئيس أكاديمية خبي الصينيه للعلوم الزراعية والغابات والوفد الصيني المرافق له وممثلين من السفارة الصينية بمصر لقراءة المزيد اضغط هنا

وسم "الانتخابات_ الرئاسية_ المصرية" يتصدر المشهد.. وتعليقات المتابعين تدحض مزاعم الإرهابية

"انتخبنا السيسي، السيسي رئيسنا" بهذه الكلمات وغيرها عبر بعض المتفاعلين عن تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدين انتخابه وداحضين بها بعض المزاعم بأنه لم تكن هناك مشاركة في الانتخابات الرئاسية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وفود دولية يتفقدون سير عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية

ليست رقابة محلية فقط ولكن دولية أيضًا، ذلك ما يحدث في انتخابات الرئاسة المصرية، والتي استقبلت وفود عالمية من أجل متابعة سير العملية الانتخابية ومدى الالتزام بالقانون ومعايير النزاهة والشفافية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

الوطنية للانتخابات: إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى جميع المحافظات

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا؛ لمتابعة انتظام سير العملية الإنتخابية، وفتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة وأعضاء اللجان الفرعية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

في اليوم الثاني.. كبار السن وذوي الهمم يتصدرون المشهد الانتخابي

شهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية حضورًا لكبار السن وذوي الهمم، الذين يمثلون مثالًا يحتذى به في الوطنية وتحمل المسؤولية في أداء هذا الاستحقاق الدستوري المهم.. لقراءة المزيد اضغط هنا

"مدبولى" يترأس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. لقراءة المزيد اضغط هنا

مسيرة لأوقاف الجيزة بالدقي لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

نظّمت مديرية الأوقاف بالجيزة، مسيرة بمنطقة الدقي؛ لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وذلك تزامنًا مع اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار 3 أيام هي 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.. لقراءة المزيد اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية.. المواطنون ورجال الشرطة يد واحدة لتسهيل تصويت ذوى الهمم بالدقى

مواقف إنسانية مؤثرة شهدتها لجنة مدرسة الأورمان النموذجية العسكرية بالدقي، في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث شهدت اللجنة توافد عدد كبير من كبار السن وذوي الهمم، وتعاون عدد من المواطنين الذين كانوا يدلون بأصواتهم مع رجال الشرطة والمتطوعين الشباب لمساعدتهم.. لقراءة المزيد اضغط هنا

اليوم 66 من حرب غزة.. إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية فى القطاع

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ66 على التوالي من العدوان الدموي على قطاع غزة، شن الغارات والقصف المدفعي والأحزمة النارية واقتراف مجازر وحشية بتدمير المنازل على رءوس ساكنيها، وسط وضع إنساني كارثي، مع استمرار التوغلات البرية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

"إيكونوميست": واشنطن أبلغت اسرائيل بضرورة إنهاء حرب غزة بداية 2024

قالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية، إن واشنطن أبلغت إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة مع بداية 2024.. لقراءة المزيد اضغط هنا