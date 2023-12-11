الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرب غزة.. ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 101

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة من جنوده في المعارك بقطاع غزة؛ ومقتل آخر في حادث سيارة عسكري، ما يرفع حصيلة قتلاه في الحرب المشتعلة منذ 66 يوما بالقطاع إلى 101 جنديّا.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أن الجنود القتلى الثلاث هم اللواء (احتياط) جدعون إيلاني، 35 عامًا، من معسيئيل، مقاتل في الكتيبة 2855، فرقة حود هحنيت (55)، واللواء إيتاي بيري 36 عامًا من موديعين، ضابط ارتباط في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، والرائد (احتياط) أفياتار كوهين 42 عامًا من كفار سابا، ضابط تدريب في الكتيبة 8111، اللواء الخامس.

كما أوضح أن "الرائد جال بيخير 34 سنة من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، قد قُتل بحادث سيارة عسكرية جنوب إسرائيل".

txt

كتائب القسام تحاصر مجموعة من الجنود الإسرائيليين فى مخيم جباليا

الاحتلال يعتم على خسائره الحقيقية أمام المقاومة

يشار إلى أنه بينما يواصل جيش الاحتلال التعتيم على خسائره العسكرية في الآليات والجنود القتلى والجرحى الحقيقية، تكشف توثيقات المقاومة الفلسطينية بالصوت والصورة مشهدًا مغاير، ما يضطره للإفصاح بجزء يسير عن خسائره الحقيقية التي يواصل الإعلام العبري فضحها والتشكيك بصدقيتها والتأكيد على أنها أكبر بكثير من ذلك.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية أمس الأحد عن مصادر، أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها جيش الاحتلال، وقوائم الجرحى في المستشفيات.

وفي السياق ذاته، أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع، أنه تم مساء أمس السبت نقل 28 عسكريا إسرائيليا مصابا من غزة، بينهم 6 في حالة خطيرة.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن المستشفيات عالجت منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي 10 آلاف و548 جنديا ومدنيا توفي منهم 131، دون الإفصاح عن إحصائية محددة لعدد الجنود على وجه الخصوص.

جيش الاحتلال غزة مقتل ثلاثة جنود خسائر الاحتلال العسكرية الحرب

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

محمد الباز: الإقبال على المشاركة في الانتخابات يعكس حجم وعى المصريين

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

محمد الباز يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنته بالمنيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة