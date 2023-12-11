حرب غزة.. ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 101

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة من جنوده في المعارك بقطاع غزة؛ ومقتل آخر في حادث سيارة عسكري، ما يرفع حصيلة قتلاه في الحرب المشتعلة منذ 66 يوما بالقطاع إلى 101 جنديّا.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أن الجنود القتلى الثلاث هم اللواء (احتياط) جدعون إيلاني، 35 عامًا، من معسيئيل، مقاتل في الكتيبة 2855، فرقة حود هحنيت (55)، واللواء إيتاي بيري 36 عامًا من موديعين، ضابط ارتباط في الكتيبة 8111، اللواء الخامس، والرائد (احتياط) أفياتار كوهين 42 عامًا من كفار سابا، ضابط تدريب في الكتيبة 8111، اللواء الخامس.

كما أوضح أن "الرائد جال بيخير 34 سنة من أورانيت، ضابط تدريب في الفرقة 36، قد قُتل بحادث سيارة عسكرية جنوب إسرائيل".

الاحتلال يعتم على خسائره الحقيقية أمام المقاومة

يشار إلى أنه بينما يواصل جيش الاحتلال التعتيم على خسائره العسكرية في الآليات والجنود القتلى والجرحى الحقيقية، تكشف توثيقات المقاومة الفلسطينية بالصوت والصورة مشهدًا مغاير، ما يضطره للإفصاح بجزء يسير عن خسائره الحقيقية التي يواصل الإعلام العبري فضحها والتشكيك بصدقيتها والتأكيد على أنها أكبر بكثير من ذلك.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية أمس الأحد عن مصادر، أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها جيش الاحتلال، وقوائم الجرحى في المستشفيات.

وفي السياق ذاته، أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع، أنه تم مساء أمس السبت نقل 28 عسكريا إسرائيليا مصابا من غزة، بينهم 6 في حالة خطيرة.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن المستشفيات عالجت منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي 10 آلاف و548 جنديا ومدنيا توفي منهم 131، دون الإفصاح عن إحصائية محددة لعدد الجنود على وجه الخصوص.