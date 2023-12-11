عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، بنشوب اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بجانب إطلاق قذائف هاون تجاه آليات الاحتلال المتوغلة في شرق ووسط خان يونس.

فيما أكدت سابقًا، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، حدوث غارات لطيران الاحتلال في أماكن متفرقة وسط مدينة خان يونس.

واستشهد 11 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الإثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي منازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.