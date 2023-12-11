الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، بنشوب اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بجانب إطلاق قذائف هاون تجاه آليات الاحتلال المتوغلة في شرق ووسط خان يونس.

فيما أكدت سابقًا، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، حدوث غارات لطيران الاحتلال في أماكن متفرقة وسط مدينة خان يونس.

واستشهد 11 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الإثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي منازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

الإحتلال الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية قذائف هاون آليات الاحتلال خان يونس قطاع غزة

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