الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أهالي الضبعة يحتشدون أمام اللجان دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظمت الوحدة المحلية بزاوية العوامة، التابعة لمدينة الضبعة في محافظة مطروح، وقفة تضامنية  تأيدا للرئيس عبد الفتاح السيسي حاملين أعلام مصر.

واحتشد الناخبين منذ الساعات الأولى مؤكدين حرصهم على الإدلاء بأصواتهم دعمًا للوطن في مواجهة التحديات واستكمالًا للمسيرة التنمية التي شهدتها المحافظة وكافة ربوع الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

حركة فتح: الشعب الفلسطينى يدين الفيتو الأمريكى وفشل مجلس الأمن فى وقف إطلاق النار بغزة

حكومة إسرائيل تؤكد إسقاط مسيرتين لحزب الله

القاهرة الإخبارية ترصد سير الساعات الأولى فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع قتلاه لـ1593 جنديا منذ بداية الحرب بغزة

القاهرة الإخبارية من الدقهلية: الانتخابات تتم متابعتها بشكل كبير من منظمات المجتمع المدنى

القاهرة الإخبارية ترصد سير انتخابات الرئاسة من سوهاج

"القاهرة الإخبارية" ترصد أجواء الانتخابات الرئاسية 2024 من أمام اللجان بالقليوبية

مسؤول عسكري أردني يؤكد استمرارية عمل الطواقم الطبية الأردنية وتأديتهم لواجبهم بغزة

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

سر الحرب المعقمة.. كيف يرى الإسرائيليون الوضع الكارثى فى غزة؟

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. يسرا لـ"الدستور": المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبرز وعي المصريين

الأونروا: إسرائيل تمهد لطرد سكان غزة بشكل جماعى إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي