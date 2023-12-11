الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كتائب القسام تحاصر مجموعة من الجنود الإسرائيليين فى مخيم جباليا

كتائب القسام
كتائب القسام

كشف تقرير فلسطيني، عن محاصرة مجموعة من  الجنود الإسرائيليين  من قبل كتائب القسام في مخيم جباليا بشمال غزة.

وذكر "المركز الفلسطيني للإعلام"، اليوم، أن جيش الاحتلال يحاول إنقاذ مجموعة من جنوده الذين تمت محاصرتهم من قبل كتائب القسام في مخيم جباليا وسط معارك ضارية.َ

مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا شمال قطاع غزة

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت، اليوم، الإجهاز على 21 جنديًا إسرائيليًا في شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في منشورات أوردها المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة "إكس" اليوم، إن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات صهيونية خاصة متمركزة في منزلين مفخخين غرب جباليا بعبوات مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا مقتل ستة جنود صهاينة بينهم ضابط في الهجوم.

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منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة

وكانت القسام قالت إن مجاهديها تمكنوا من الإجهاز على ثلاثة جنود من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية صهيونية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وكانت القسام قالت إن مجاهـديها أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، مشيرة إلى الإجهاز على قناصين إسرائيليين في نفس المنطقة.

استهداف تسع آليات وجرافة عسكرية

ولفتت إلى استهداف تسع آليات وجرافة عسكرية بالقذائف المضادة للدروع وقذائــف الياســين 105 في جباليا وتل الزعتر في شمال غزة، كاشفة عن استهداف ثلاثة قوات خاصة إسرائيلية راجلة ومتحصنة داخل مباني بعبوة وقذيفة أفراد "رعدية" في جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة، مؤكدة إيقاع أفرادهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت "سـرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكن مقاتلوها من استهداف ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" والـ "آر بي جي" في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا شمال القطاع.

وكانت ســرايا القدس أفادت بقصف تجمعات العــدو في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائــف الهــاون.

الجنود الإسرائيليين مخيم جباليا غزة قطاع غزة غرب جباليا كتائب القسام

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