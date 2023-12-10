الاحتلال: القتال فى قطاع غزة يسير وفق مراحل

أعلن جيش الاحتلال أن القتال في قطاع غزة يسير وفق مراحل وذلك بحسب “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه الآن، في مرحلة ضرب مراكز "قيادة حماس".

أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، مساء الأحد، أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي فشلت في شمال قطاع غزة.

أضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة له مساء اليوم أن تكرار العدو التبجح بالإعلان عن هدف القضاء على حركة حماس في غزة كلام للاستهلاك المحلي وإرضاء لجمهوره اليميني المتطرف.