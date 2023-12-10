الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتًا وهذه هى بداية "نهاية حماس"

نتنياهو
نتنياهو

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن أن الحرب في غزة ستستغرق وقتًا، لكن هذه هي بداية نهاية حماس؛ وذلك بحسب "القاهرة الإخبارية".

قال د. جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية إن هناك مناقشات بين وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينيكن ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، لبحث إطالة العملية العسكرية: "نتنياهو فشل في تحرير المحتجزين، ولم يكن أمامه خيار إلا اللجوء للهدنة من خلال القيادة المصرية والدور المصري والقطري، والتي استمرت لمدة 7 أيام، وعلى نتنياهو أن يلتقط الفرصة، وهو بانتظار أي أحد يقول له فلنذهب باتجاه مفاوضات جديدة لتحرير المحتجزين".

القاهرة الإخبارية نتنياهو الحرب حماس

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