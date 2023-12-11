وزير السياحة يبحث آليات دفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية إلى مصر

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي عدد من شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الإسبانية، وذلك لمناقشة آليات التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية إلى مصر.

وقد حضر الاجتماع، أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

مؤشرات الحركة السياحية الوافدة

خلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية خلال عامي 2022 و2023، كما تمت مناقشة الخطط المستقبلية لهذه الشركات والمقترحات والأفكار، التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من هذه الحركة، حيث تعد السوق الإسبانية من الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة.

كما تم بحث إمكانية تنفيذ حملة ترويجية مشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري في عدد من المدن الإسبانية، بالإضافة إلى مناقشة المشاركة في الدورة القادمة للمعرض الدولي للسياحة والسفر "FITURE" التي ستُعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد وعقد لقاءات مكثفة مع منظمي الرحلات بدولة إسبانيا؛ للاستماع إلى آرائهم لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية لمصر والتحديات التي قد تواجههم لتحقيق ذلك والعمل على حلها.

وتطرق الاجتماع أيضًا للحديث عن أهمية زيادة عدد رحلات الطيران القادمة من دولة إسبانيا إلى مصر، والإشارة إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة لا سيما باقة التحفيز الإضافية لشركات الطيران (Booster Campaign) والتي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.



يشار إلي أن مدينة الغردقة تستضيف المؤتمر السنوي لأحد منظمي الرحلات الألمان وزيارة تعريفية لممثلي 250 شركة سياحة ألمانيةتحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تستضيف، حاليًا، مدينة الغردقة المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Alltours للإعلان عن كتالوجاته للموسم السياحي الصيفي القادم 2024، بالإضافة إلى الزيارة التعريفية التي ينظمها لممثلي 250 شركة سياحة ألمانية.

من جانبه، أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية السوق الألمانية بالنسبة للسياحة المصرية، حيث تعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرًا إلى أن اختيار منظم الرحلات الألماني لمصر لعقد هذا المؤتمر يأتي في إطار المكانة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري لدى السائح الألماني، حيث يعد من المقاصد السياحية المفضلة لديه، لافتًا إلى أن الزيارات التعريفية التي يتم تنظيمها لا سيما لممثلي شركات السياحية تعد من أفضل وسائل الترويج السياحي للمقاصد السياحية؛ لأنها تسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المختلفة، حيث تعد شركات السياحية نقطة الالتقاء الأولى مع السائحين المحتملين لزيارة أي مقصد سياحي.