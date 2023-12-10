وزير السياحة والآثار يصوت في الانتخابات الرئاسية.. ويشجع على المشاركة

أدلى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال وزير السياحة والآثار إن مشاركته في عملية التصويت تنبع من واجبه الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري لاستكمال مسيرة التنمية، داعيًا المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مثمنًا على أهمية هذه المشاركة لاستكمال مسيرة البناء والإصلاح والتنمية بصورة أكبر، ما يثبت مدى وعي المصريين الوطني وحرصهم على صنع حاضرهم ورسم مستقبلهم.

وأكد الوزير على أن المشاركة في الانتخابات يعد واجبًا وطنيًا، وحقًا كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أمس عن انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتشكل "الهيئة" غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.