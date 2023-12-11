الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم 66 من حرب غزة.. إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية فى القطاع

غزة
غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ66 على التوالي من العدوان الدموي على قطاع غزة، شن الغارات والقصف المدفعي والأحزمة النارية واقتراف مجازر وحشية بتدمير المنازل على رءوس ساكنيها، وسط وضع إنساني كارثي، مع استمرار التوغلات البرية.

وتركزت غارات الاحتلال الجوية العنيفة، والقصف المدفعي، خلال الساعات الماضية على وسط وشمال وجنوب القطاع، وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عشرات الشهداء والجرحى، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن آلة الحرب الإسرائيلية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يلي:

خسائر اليوم الـ66 من العدوان على غزة

  • قصف منزل للمواطن سليمان سالم، الذي يضم عشرات النازحين في مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 50 شهيدًا على الأقل.
  • قصف مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 22 شهيدًا والعديد من الإصابات.
  • شن غارتين على وسط خان يونس، دُمر خلال إحداهما منزل لعائلة اللحام، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط إصابات.
  • شن غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل بمحافظة خان يونس.
  • قصف مجموعة من المواطنين فى شارع صلاح الدين قرب مصنع العودة في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة العديد منهم.
  • قصف منزلين في منطقة البصة بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفل وإصابة عدد من المواطنين.
  • إطلاق نار من طائرات كواد كابتر إسرائيلية قرب كلية العلوم والتكنولوجيا في قيزان النجار جنوبي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.
  • قصف شرق مخيم البريج وصولا إلى جحر الديك جنوب غزة.
  • قصف منزل لعائلة صبح غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات أغلبهم أطفال ونساء.
  • قصف منزل لآل نجم بالمغازي، خلّف شهداء غالبيتهم أطفال.
  • شن عدة غارات على خان يونس مع قصف مستمر من مدفعية الاحتلال.
  • قصف منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم 3 أطفال.
  • قصف منزل في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.
  • شن سلسلة غارات شرقي مدينة غزة وإطلاق قنابل مضيئة بشكل كثيف في سماء شمال قطاع غزة.
  • شن عدة غارات على مناطق شرقي محافظة خان يونس وعلى الأحياء الشرقية للمدينة.
  • قصف منزل لعائلة شراب بجوار مدرسة أحمد عبدالعزيز وسط خان يونس، دون إصابات.
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اليوم الـ65 لحرب غزة|إسرائيل تواصل جرائم الإبادة.. والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة

إلى جانب كل ما سبق، شهد محيط مخيم جباليا شمال قطاع غزة اشتباكات عنيفة وسط قصف إسرائيلي مدفعي عنيف يستهدف المخيم. 

كما أقيمت مقبرة جماعية في سوق جباليا لدفن جثامين شهداء لتعذر نقلهم إلى المقبرة الشرقية.

ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ17997 شهيدًا و50 ألف مصاب

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، مساء الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على القطاع إلى 17997 شهيد، فضلًا عن 49229 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال "القدرة"، في إفادة صحفية يومية، إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 21 مجزرة مروعة وأباد عوائل بكاملها، بما في ذلك قصف مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، مما أدى إلى مقتل مريضتين وإصابة العشرات داخل المستشفى.

غزة الإسرائيلي الاحتلال خان يونس العدوان

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