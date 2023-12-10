الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم الـ65 لحرب غزة|إسرائيل تواصل جرائم الإبادة.. والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة

غزة التي دمرها الاحتلال
غزة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الدموي على قطاع غزة لليوم 65 على التوالي؛ حيث شن على مناطق منفرقة من القطاع، عشرات الغارات وكثف قصفه المدفعي والأحزمة النارية وتدمير المنازل على رءوس ساكنيها، مع استمرار التوغلات البرية في مختلف المناطق تتصدى لها المقاومة الفلسطينية ببسالة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه قد ارتقى خلال الـ24 ساعة الماضية 210 شهداء، وأصيب 2300 آخرون، في حين لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

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وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فإن القصف الإسرائيلي تركز على وسط وجنوب القطاع وكان أبرزها الآتي: 

  • قصف مراكز إيواء شمالي غزة بقنابل دخانية وحارقة تسببت بحالات اختناق وحروق غير مسبوقة.
  • قصف منزل في منطقة حي السلام في دير البلح وسط القطاع.
  • قصف منزل لعائلة جويفل في منطقة الزوايدة جنوب غرب مدينة القدس وسط القطاع.
  • قصف كوافير قرب مسجد الكتيبة واشتعال النيران فيه.
  • قصف الإحياء الشرقية من مدينة خان يونس.
  • قصف منطقة دوار أبوحميد والكتيبة بخان يونس.
  • قصف شقة سكنية لعائلة مسلم في مخيم المغازي وسط القطاع.
  • قصف "دوار الشنا" قرب سوق المغازي.
  • شن أحزمة نارية مكثفة بين خانيونس ورفح جنوبي القطاع.
  • قصف خربة العدس بمدينة رفح.
  • قصف حي التفاح شرق مدينة غزة واستهدافه بقنابل دخانية وفسفور.
  • قصف مدينة دير البلح وسط القطاع.
  • قصف محيط المستشفى الأوروبي ومخيم جباليا شمالًا.
  • شن أحزمة نارية عنيفة تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس وغارات أخرى وسط المدينة.
  • قصف المستشفى الميداني الأردني بخان يونس بقذيفة تسببت بأضرار وتلف في محتويات المستشفى.
  • قصف منزل لعائلة عبدالوهاب غرب محافظة خانيونس.
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الفصائل الفلسطينية توجه توغل قوات الاحتلال 

وعلى الأرض، اندلعت اشتباكات ليلية في محيط معسكر جباليا شمالي قطاع غزة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال وكل محاور التوغل في قطاع غزة.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن محاور التوغل خلال الساعات الماضية في مخيم جباليا والشجاعية وخان يونس تشهد بشكل خاص معارك ضارية تتصدى فيها المقاومة خاصة كتائب القسام وسرايا القدس، لقوات الاحتلال وتمنع تقدمها حتى الآن، فيما تشهد باقي محاور التوغل في بيت لاهيا وبيت حانون وغزة، عمليات نوعية بين الحين والآخر خلف خطوط العدو، وأوضح انجازات المقاومة كالتالي:

  • استهداف دبابة ميركفاه في تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة الياسين 105.
  • قتل قناص صهيوني في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.
  • استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
  • استهداف قوة صهيونية خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة.
  • قصف تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.
  • خوض اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية كانت متحصنة في منزل بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضاد للأفراد في محاور التقدم شمال شرق خانيونس.
الاحتلال غزة يوم 65 التوغلات البرية المقاومة

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