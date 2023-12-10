جوتيريش: لن أتخلى عن دعوتى لوقف إطلاق النار الإنسانى فى غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العالم يواجه احتمال انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة، مضيفًا: لن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل ستسمح خلال الشهرين المقبلين لبعض سكان غزة بالعودة إلى منازلهم بموجب طلب أمريكي.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر أمنية أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة قبل شهرين.

ونقلت الهيئة عن مسئولين، أنه ستكون هناك محاولات لعقد صفقات إضافية لإطلاق سراح المحتجزين في الشهرين المقبلين.