جوتيريش: سلطة مجلس الأمن تقوضت بعد فشل وقف إطلاق النار بغزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن سلطة مجلس الأمن تقوضت بعد فشل وقف إطلاق النار في غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ما من حماية فعالة للمدنيين في غزة وعدد الضحايا غير مسبوق.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 13 فلسطينيًا في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد كمال بني عودة، مدير نادي الأسير في طوباس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنًا خلال اقتحام المدينة، 5 منهم للضغط على أشقائهم لتسليم أنفسهم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية، ودفعت بتعزيزات كبيرة إليها من جهة حاجز تياسير العسكري، وحاصرت منزل أحد المواطنين في المدينة، وأطلقت قذيفة نحوه ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

كما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة، تزامنًا مع اقتحام واسع لعدة أحياء في المدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المُسيّرة في سمائها، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.