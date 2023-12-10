الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب مجازر شمال وجنوب قطاع غزة

غزة
غزة

قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر شمال وجنوب قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

واستشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربي منزلًا يعود لعائلة عبدالوهاب غرب خان يونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووصلت جثامين عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.

الصحة الفلسطينية قطاع غزة خان يونس شمال وجنوب قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي فلسطين محيط المستشفى الأوروبي

مواد متعلقة

"الصحة الفلسطينية" تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ17700 شهيد

تجدد القصف المدفعى الإسرائيلى على مخيم المغازى وسط قطاع غزة

حبيب المصريين.. حملة الدستور "صوتك لمصر" ترصد تأييدًا جارفًا للسيسى

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

وزير شئون الأسرى السابق: غزة شوكة فى حلق إسرائيل لتنفيذ مخططها بالمنطقة

خلال مقابلة صحفية.. مدير الصحة بغزة يتلقى خبرا مفاجئا باستشهاد أفراد من عائلته

الهلال الأحمر الفلسطينى: 60% من مصابى غزة بحاجة للعلاج بالخارج

"إرهاب سياسى".. الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم والتحريض اللذين يمارسهما الاحتلال على جوتيريش

الأكثر قراءة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

قرينة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

المرشح عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

زحام أمام لجان المنوفية فى أول ساعات الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي

عاجل.. 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا فى خان يونس

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة