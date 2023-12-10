الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب مجازر شمال وجنوب قطاع غزة

قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر شمال وجنوب قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

واستشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربي منزلًا يعود لعائلة عبدالوهاب غرب خان يونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووصلت جثامين عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.