"الصحة الفلسطينية" تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ17700 شهيد

أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 17700 شهيد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

استشهاد 10 مواطنين إثر قصف لمنزل في خان يونس

وفي وقت سابق استشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

والشهداء أغلبهم من الأطفال، ووقوع عشرات الإصابات، إضافة لعدد من المفقودين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا يعود لعائلة عبدالوهاب غرب خان يونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلًا في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.