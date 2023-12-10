الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية" تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ17700 شهيد

العدوان على غزة
العدوان على غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 17700 شهيد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

استشهاد 10 مواطنين إثر قصف لمنزل في خان يونس

وفي وقت سابق استشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

والشهداء أغلبهم من الأطفال، ووقوع عشرات الإصابات، إضافة لعدد من المفقودين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا يعود لعائلة عبدالوهاب غرب خان يونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلًا في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.

قطاع غزة الصحة الفلسطينية فلسطين

مواد متعلقة

حبيب المصريين.. حملة الدستور "صوتك لمصر" ترصد تأييدًا جارفًا للسيسى

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

وزير شئون الأسرى السابق: غزة شوكة فى حلق إسرائيل لتنفيذ مخططها بالمنطقة

خلال مقابلة صحفية.. مدير الصحة بغزة يتلقى خبرا مفاجئا باستشهاد أفراد من عائلته

الهلال الأحمر الفلسطينى: 60% من مصابى غزة بحاجة للعلاج بالخارج

"إرهاب سياسى".. الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم والتحريض اللذين يمارسهما الاحتلال على جوتيريش

الصحة الفلسطينية: 800 ألف شخص فى شمال غزة دون خدمات صحية

حزب الله اللبنانى يعلن إصابة موقعين إسرائيليين

الأكثر قراءة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

المرشح عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

شباب كفرالشيخ يصطفون أمام لجان انتخابات الرئاسة: نرسم مستقبل وطننا بأيدينا

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي

عاجل.. 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا فى خان يونس

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة