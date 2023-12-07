الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حبيب المصريين.. حملة الدستور "صوتك لمصر" ترصد تأييدا جارفا للسيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

"الوطن العظيم الذي علم الدنيا ومن عليها كيف تصنع الحضارة والمعجزات، قادرة بنا على كتابة التاريخ مرة أخرى"، كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي استهل بها تقرير تلفزيوني من إعداد موقع "الدستور" عن حملته بعنوان “صوتك لمصر” لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وعرضت عدسة “الدستور” آراء المواطنيين المصريين ومدى تشبث الشعب بالرئيس السيسي، وقال مواطن: "شرفت بأني حضرت عهده"، وأشادت أخرى بالتطورات الجذرية في ملف التعليم والطرق والمواصلات، بينما دعا أخر بالتوفيق للرئيس السيسي فيما يتعلق بالمرحلة الحرجة التي تمر على البلاد في وقت صعب نعيشه الآن.

وجاء في التقرير أراء المواطنين موجهين الشكر للرئيس السيسي ومؤكدين الدعم الكامل له، معلقين: "انت ماشي صح واللي ماشي صح مبيقعش، حاجات كتير كويسة عمرنا مشوفناها، كان هيبقي قدامنا 70 سنة عشان نشوفها، ربنا يخليه لينا ويصلح حال مصر، أحنا معاك والشعب وراك، نؤيد الرئيس السيسي".

ورصدت كاميرا “الدستور” من قلب الجنوب والشمال وشرق وغرب جمهورية مصر العربية قول الجميع في صوت واحد “إحنا وراك يا ريس وفظهرك ونؤيدك وندعمك”.

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