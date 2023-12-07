عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول نظام "جوسبيل"، أحدث أساليب الاحتلال الوحشية في حرب الإبادة على غزة، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وذكر التقرير أن تدمير البشرية بدأ من قطاع غزة، فيما يخشى قادة الغرب من وصول هذه التكنولوجيا المعاصرة لأيادي الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، بينما يوظف جيش الاحتلال الذكاء الاصطناعي لتدمير وإبادة قطاع غزة عن بكرة أبيه.

وأوضح التقرير أنه كما كانت أوكرانيا ساحة لتجربة الأسلحة الغربية الثقيلة، أصبحت غزة الأبية حقلًا لتجارب الأسلحة الفتّاكة المدارة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمرة.

وفي تقارير وتحقيقات صحفية نشرتها وسائل إعلام غربية مثل "الجارديان" البريطانية، و"البراثيو" الفرنسية، وجد أن وحدة استخبارات عسكرية سرية لجيش الاحتلال يديرها نظام جوسبيل للذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف المراد قصفها في غزة، هذا النظام وصف بأنه مصنع النار فهو مصنع الذكاء الاصطناعي للاغتيالات الجماعية في القطاع.

وفي تقرير نشرته مجلة +972 الإسرائيلية، أوضح أن جيش الاحتلال لديه علم مسبق بعدد المدنيين المتوقع سقوطهم، ولا يضيرهم قتل المئات في حي سكني في سبيل استهداف قيادة عسكرية من الفصائل الفلسطينية، مما يجعل العدوان على غزة واحدًا من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد الفلسطينيين منذ نكبة عام 1984.

واختتم: يبدو أن العالم الآن يراقب عن كثب ويجرب دور الذكاء الاصطناعي في فناء البشرية، ولكن هذه المرة عبر بوابات ساحة غزة.