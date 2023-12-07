وزير شؤون الأسرى السابق: غزة شوكة في حلق إسرائيل لتنفيذ مخططها بالمنطقة

قال الدكتور أشرف العجرمي، القيادي الفلسطيني ووزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، عن المرحلة الحالية التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة، بأنها تعد الثالثة والتي زاد فيها العنف والوحشية والتهجير القسري للغزاويين.

إسرائيل تقوم بحرب مدمرة على قطاع غزة

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تقوم بحرب مدمرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن غزة شوكة في حلق إسرائيل لتنفيذ مخططها بالمنطقة.

الإدارة الأمريكية الحالية تخالف أقوالها وأفعالها

وأكد وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن الولايات المتحدة شريك أساسي في جرائم الاحتلال بقطاع غزة بكل تأكيد بل وتمثل غطاء لجرائمهم، ويجب الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على الاحتلال لوقف المخططات الإسرائيلية، موضحًا أن الإدارة الأمريكية الحالية كاذبة وتخالف أقوالها وأفعالها.