الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال مقابلة صحفية.. مدير الصحة بغزة يتلقى خبرا مفاجئا باستشهاد أفراد من عائلته

الدكتور منير البرش
الدكتور منير البرش

تلقى الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، خبرا مفاجئا باستشهاد أفراد من عائلته بينما كان يستعد لمقابلة صحفية حول الوضع في قطاع غزة.

وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية مشهدا مأساويا للدكتور منير البرش وهو يلقي النظرة الأخيرة على نجل أبن أخيه: قائلا “نحن نشيع شهداءنا وهم الأكرم منا جميعا، فقبل قليل وجدت أبن أخي الأستاذ أنس دكتور في الجامعة بين الشهداء هذا الشاب الطموح الذي يدرس في جامعة القدس معه ماجستير في الحقوق ويقدم الدكتوراه، كان ينتظر في الأيام القادمة ان يحصل على الشهادة في القانون الدولي، والد الشهيد أنس هو الأستاذ عمر البرش وكيل وزارة العدل يعرفه الجميع بطيبته".

 الاحتلال الإسرائيلي يريد قتل الأمل بالإضافة إلى قتل شبابنا واطفالنا ونساءنا

وأشار مدير الصحة في غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد قتل الأمل بالإضافة إلى قتل شبابنا واطفالنا ونساءنا، فيما يستهدف الاكاديميين والمتعلمين، منوهًا أنه "تم استشهاد الدكتور سخيان فايد وهو رئيس الجامعة الإسلامية بالقدس، وصاحب الشهادات العليا وفي المساء قتل أنس البرش صاحب الشهادات العلمية أيضا".

وتعرض منزل لعائلة البرش في جباليا شمال قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء.

الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل الصحة بغزة الدكتور منير البرش أنس البرش

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