الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقتل شخصين وإصابة 4 فى إطلاق نار فى مدرسة بمدينة بريانسك الروسية

إطلاق نار في مدرسة
إطلاق نار في مدرسة بمدينة بريانسك الروسية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بمقتل شخصين وإصابة 4 في إطلاق نار بمدرسة في مدينة بريانسك الروسية.

وعلى صعيد آخر، كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء، عن أن خسائر الجيش الأوكراني البشرية في محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت نحو 1030 جنديًا، إضافة إلى إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين وعشرات المُسيرات.

 مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، بشأن مستجدات عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أن أوكرانيا خسرت نحو 140 عسكريًا في محور كوبيانسك، و290 جنديًا في محور كراسني ليمان، و300 جندي في محور دونيتسك، و165 جنديًا في محور جنوب دونيتسك، و55 جنديًا في محور زابوريجيا، إضافة إلى 80 آخرين على محور خيرسون.

مدينة بريانسك الروسية بريانسك بريانسك الروسية الدفاع الروسية

مواد متعلقة

مجلس الشيوخ الروسى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية مارس المقبل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 280 من كوادرنا فى قطاع غزة

"سرايا القدس" تستهدف دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند فى بيت لاهيا وجباليا

"القاهرة الإخبارية": إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة مرجليوت

"القاهرة الإخبارية": إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى نابلس

"الدفاع البريطانية" تعلن نشر 1000 جندى إضافى فى الشرق الأوسط

أسوشيتد برس: واشنطن ستمنع المستوطنين المتطرفين من دخول أمريكا

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد" تعلن خريطة الأمطار بالمحافظات اليوم

مباحثات مصرية أمريكية فى مجال الطاقة واستخدام الكربون وتخزينه خلال قمة COP28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 42 مواطنا على الأقل من الضفة نصفهم من عمال غزة

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية