مقتل شخصين وإصابة 4 فى إطلاق نار فى مدرسة بمدينة بريانسك الروسية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بمقتل شخصين وإصابة 4 في إطلاق نار بمدرسة في مدينة بريانسك الروسية.

وعلى صعيد آخر، كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأربعاء، عن أن خسائر الجيش الأوكراني البشرية في محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت نحو 1030 جنديًا، إضافة إلى إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين وعشرات المُسيرات.

مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، بشأن مستجدات عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أن أوكرانيا خسرت نحو 140 عسكريًا في محور كوبيانسك، و290 جنديًا في محور كراسني ليمان، و300 جندي في محور دونيتسك، و165 جنديًا في محور جنوب دونيتسك، و55 جنديًا في محور زابوريجيا، إضافة إلى 80 آخرين على محور خيرسون.