الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجلس الشيوخ الروسي يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية مارس المقبل

مجلس الشيوخ الروسي
مجلس الشيوخ الروسي

أعلن مجلس الشيوخ الروسي، عن إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، وفقًا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، صوت مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي الأربعاء الماضي، على قانون يسهل تعبئة الروس في الجيش، وهو نص أقرته الهيئة التشريعية خلال يومين وينتظر الآن مصادقة فلاديمير بوتين.

وينفي الكرملين في الوقت الحالي أن يكون القانون تمهيدًا لتعبئة مزيد من جنود الاحتياط لإرسالهم إلى الجبهة الأوكرانية.

ويسمح القانون الجديد بتعبئة الجنود الاحتياط إلكترونيًا، عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ الأمر لطرف ثالث.

مجلس الشيوخ الروسي الانتخابات الرئاسية الروسية مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي بوتين

مواد متعلقة

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 280 من كوادرنا فى قطاع غزة

"سرايا القدس" تستهدف دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند فى بيت لاهيا وجباليا

"القاهرة الإخبارية": إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنة مرجليوت

"القاهرة الإخبارية": إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى نابلس

"الدفاع البريطانية" تعلن نشر 1000 جندى إضافى فى الشرق الأوسط

أسوشيتد برس: واشنطن ستمنع المستوطنين المتطرفين من دخول أمريكا

وزير العدل الفلسطيني: التهجير القسري لشعبنا انتهاك صارخ للقوانين الدولية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

مرشح لرئاسة أمريكا: سأرسل الجيش الأمريكى إلى غزة حال فزت بالانتخابات

"شيفرون" الأمريكية تتوقع وصول إنفاقها لـ16 مليار دولار العام المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية