مجلس الشيوخ الروسي يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية مارس المقبل

أعلن مجلس الشيوخ الروسي، عن إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، وفقًا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، صوت مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي الأربعاء الماضي، على قانون يسهل تعبئة الروس في الجيش، وهو نص أقرته الهيئة التشريعية خلال يومين وينتظر الآن مصادقة فلاديمير بوتين.

وينفي الكرملين في الوقت الحالي أن يكون القانون تمهيدًا لتعبئة مزيد من جنود الاحتياط لإرسالهم إلى الجبهة الأوكرانية.

ويسمح القانون الجديد بتعبئة الجنود الاحتياط إلكترونيًا، عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ الأمر لطرف ثالث.