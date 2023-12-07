الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

استشهاد طفل فلسطيني
استشهاد طفل فلسطيني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تدمير عشرات المنازل والشقق السكنية

وفي وقت مبكر من اليوم استُشهد، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية مسجدًا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المجاورة.

فيما قصفت طائرات الاحتلال منازل في البلدة القديمة في مدينة غزة، في محيط منطقة حمام السمرة، وميدان فلسطين، وسوق الزاوية، وموقف جباليا، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المستهدفة، وانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى، بسبب القصف العشوائي.

طائرة حربية إسرائيلية إسرائيل غزة جنين الضفة الغربية الصحة الفلسطينية فلسطين

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