الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 280 من كوادرنا فى قطاع غزة

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد 280 من كوادره في قطاع غزة، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية

وفي وقت سابق حذر الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ60 على التوالي، بعد هدنة قصيرة استمرت أسبوعًا فقط.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عبدالجليل حنجل، إن الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية، وهناك إصابات خطيرة للغاية، فضلًا عن استمراره استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات.

وأكد متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك21 سيارة إسعاف فقط من أصل 54 تعمل في قطاع غزة، فضلًا عن استمرار أزمة نقص الوقود، والذي يقوض عمل سيارات الإسعاف في مختلف المناطق.

وكشف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد 5 مسعفين من طواقمهم الطبية، فضلًا عن إصابة 26 آخرين إثر القصف الإسرائيلي على غزة.