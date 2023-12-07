الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى نابلس

الاحتلال
الاحتلال

أفادت فضائية "القاهرة الاخبارية" في نبا عاجل، بإصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال 3 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأكدت وكالة أنباء فلسطين الرسمية، أن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة القديمة من نابلس، وتبعتها تعزيزات إضافية وحاصرت منزلًا في حارة الحيلة، وسط إطلاق نار كثيف.

فيما أكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابتين بالرصاص الحي بالأرجل إلى مستشفيات المدينة، فيما تعاملت مع إصابتين بشظايا الرصاص.

فلسطين قوات الاحتلال نابلس قوات إسرائيلية الهلال الأحمر بنابلس

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