الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسوشيتد برس: واشنطن ستمنع المستوطنين المتطرفين من دخول أمريكا

المستوطنين
المستوطنين

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن واشنطن ستمنع المستوطنين المتطرفين من دخول الولايات المتحدة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت الوكالة أنه "منذ عقد من الزمن، كان الكابيتول منشغلًا بالحاجة الملحة لإصلاح نظام الهجرة في البلاد، والتي غذتها إلى حد كبير الجمهوريون الذين شعروا بضرورة سياسية لتحقيق نجاحات مع ناخبي الأقليات من خلال تبني سياسات أكثر سخاء، ومنذ ذلك الحين، تحول مركز ثقل واشنطن بشأن الهجرة بشكل واضح إلى اليمين، حيث يركز النقاش الآن على التدابير التي تهدف إلى إبقاء المهاجرين خارجًا، حيث يشعر الجمهوريون بأن لهم اليد العليا سياسيًا".

وأوضحت: "لقد انتهت منذ فترة طويلة المساومات بين الأطراف حول كيفية تأمين طريق للحصول على الجنسية للمهاجرين، أو نظام حديث لتصاريح العمل لتشجيع المزيد من الهجرة القانونية وبدلًا من ذلك، تركزت المعارك في الآونة الأخيرة على مدى تشديد قوانين اللجوء وتقييد السلطات التقليدية للرئيس في حماية مجموعات معينة من المهاجرين".

عقوبات أمريكية على مستوطنين إسرائيليين

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، توقيع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، حيث قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف متورطين بالعنف في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، مطالبًا إسرائيل باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة.

وعارضت الولايات المتحدة باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. وشددنا للحكومة الإسرائيلية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أمريكا واشنطن أسوشيتد برس الكابيتول

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