الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام فلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة

الاحتلال
الاحتلال

افاد إعلام فلسطيني، بإصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى مخيم بلاطة وحاصرت منزلا في إحدى حاراته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان.

فيما قال أحمد جبريل، مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، إن شابا 25 عاما أصيب برصاص الاحتلال في الخاصرة، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات ترافقها جرافتان عسكريتان من حاجز عورتا العسكري، باتجاه مخيم بلاطة.

مخيم بلاطة شرقي نابلس إسرائيل قوات إسرائيلية مستعربون الهلال الأحمر بنابلس

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