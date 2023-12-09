"وفا": شهداء وجرحى ومفقودون في سلسلة غارات عنيفة اليوم على غزة

استشهد عشرات المدنيين الفلسطينيين، وجرح آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، على مواقع مختلفة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من شهرين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شن طيران الاحتلال غارات عنيفة في منطقة الصحابة والدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا، وجرح آخرين، نقل جزء منهم لمجمع الشفاء الطبي، فيما لا تزال أعداد منهم تحت الركام.

وقصف طيران الاحتلال ثلاثة منازل في شارع المنصورة، ومنطقة الطواحين في حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى الى استشهاد أكثر من 12 مواطنًا، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، فيما واجهت مركبات الإسعاف صعوبة بالغة في انتشال جثامين الشهداء، نتيجة القصف المدفعي المتواصل في المنطقة.

وفي حي الزيتون، قصف الاحتلال أربعة منازل على الأقل، بينها اثنان في شارع صيام، ما أدى الى استشهاد نحو 15 مواطنًا، واصابة العشرات، بينهم أطفال، ونساء، وكبار سن.

كما استشهد 4 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي حي الصبرة شرق مدينة غزة، كما خلف القصف دمارا مهولا في المنازل.

ويشهد حي الرمال الشمالي في محيط مسجد وملعب فلسطين عملية توغل واسعة للآليات العسكرية الإسرائيلية، وسط قصف صاروخي ومدفعي لمنازل المواطنين، ما أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، وتدمير منازل، وشقق سكنية، وبنايات.

وعرف من بين المنازل التي استهدفها القصف، منزل عائلة خليل أبو ليلى المكون من طابقين، ما أدى إلى استشهاد أم وأطفالها الثمانية، ونجاة زوجها وطفلتها التاسعة.

كما أصيب مواطنان بجروح، في قصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية، على سيارة اسعاف قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

حملة اعتقالات واسعة وحصار مخيم جباليا لليوم الخامس

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في غزة، واعتقلت العشرات منهم بينهم طبيب.

وفي شمال قطاع غزة، ما زالت الآليات العسكرية تحاصر مخيم جباليا لليوم الخامس على التوالي، وسط إطلاق نار صاروخي ومدفعي كثيف، ما أدى لاستشهاد عشرات المواطنين وجرح آخرين.

وفي دير البلح وسط القطاع، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاثة منازل، أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات.

كما تتعرض محافظة خان يونس، والبلدات المحيطة بها لعملية اجتياح موسعة لليوم السادس على التوالي، وسط قصف مدفعي وغارات من الطائرات الحربية، في ظل عملية نزوح لمئات العائلات باتجاه رفح المجاورة، غالبيتهم من النازحين من مدينة غزة وشمالها.

وأصيب مواطنان بجروح، في قصف نفذته طائرات حربية على سيارة اسعاف قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

الحالة الإنسانية وصلت إلى مستويات مزرية

وفي ظل القصف المستمر والمتواصل على مختلف القطاع في غزة، تواجه الطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ، صعوبة بالغة في انتشال جثامين الشهداء ولا تستطيع القيام بعمليات الإجلاء للجرحى وانتشال المواطنين من تحت الأنقاض في بعض الأماكن، في ظل الأعطال التي أصابت معدات الانتشال.

ووصلت الحالة الإنسانية في قطاع غزة إلى مستويات مزرية، حيث لا يوجد فيها أدنى مقومات الحياة من مأكل ومشرب وملبس.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغت حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر أكثر من 16500 شهيدا، وأكثر من 42 ألفا جريحا، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.