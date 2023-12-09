السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لغزة

غزة
غزة

 أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذها عدة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، بعد دخول الحرب على قطاع غزة شهرها الثالث.

وأكدت القسام، اليوم السبت، قالت القسام إنها استهدفت غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكّدت أنها استهدفت دبابة إسرائيلية (ميركفاه) في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

كما تضمنت عملية القسام، التي أعلنت عنها، دك تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

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5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن ما يزيد على 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميا كمعاقين.

وذكرت الصحيفة أن الأرقام التراكمية منذ 7 أكتوبر هي أرقام فلكية: أكثر من 5000 جندي جريح وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميًا على أنهم معاقون في الجيش الإسرائيلي وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع 

وأضافت أن من بينهم أيضا "1000 جريح من الجنود النظاميين، لذلك يتم توفير الرعاية لهم من قبل الجيش الإسرائيلي"، دون أن توضح ما إذا كان بقية الجنود الجرحى جنودا نظاميين أم لا.

إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية

ونقلت الصحيفة عن رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ليمور لوريا، قولها: "لم نمر قط بأي شيء مماثل لهذا. أكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين، بما في ذلك تلك التي تتطلب عمليات بتر.

وأضافت لوريا: حوالي 12% منها عبارة عن إصابات داخلية - الطحال والكلى وتمزق الأعضاء الداخلية هناك أيضًا إصابات في الرأس والعين.

وأشارت إلى أن هناك حوالي 7% مصابون نفسيا، وهو رقم نعلم أنه سيرتفع بشدة، لأن الافتراض هو أن كل جسد مصاب هو أيضًا مصاب نفسيا، وأيضًا لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائمًا بعد أشهر أو أكثر من الحرب.

وبحسب إحصاءات رسمية، بلغت حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي 420.

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