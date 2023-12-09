السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موقع أمريكي: مصر حذرت واشنطن وتل أبيب من "قطيعة" إذا استمر مخطط التهجير

غزة
غزة

حذرت مصر الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، من تهجير الفلسطينيين قسريا نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى "تمزق" في العلاقات بين مصر وإسرائيل، وفقًا لأربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

الحرب في غزة 

وقال موقع أكسيوس الأمريكي: إن العلاقات بين مصر وإسرائيل مهمة للغاية، لاسيما في أوقات الحرب في غزة حيث تتوسط مصر في عدة مراحل مختلفة من الحرب، بما في ذلك ما يتعلق بالإفراج عن الرهائن.

وتعتبر مصر الحرب في غزة تهديدا لأمنها القومي وتريد منع اللاجئين الفلسطينيين من عبور الحدود إلى أراضيها.

وقال أكسيوس: حتى 3 ديسمبر، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 85% من السكان، أصبحوا نازحين داخليا، وفقا للأونروا، وقد نزح ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني أو ما يقرب من 85٪ من السكان داخل غزة حتى 3 ديسمبر، وفقًا للأمم المتحدة. وقُتل ما لا يقل عن 17،700 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

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النزوح لسيناء 

وقال التقرير: كانت مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تشعر بالقلق منذ الأيام الأولى للحرب من أن تقوم إسرائيل بدفع الفلسطينيين من غزة إلى مصر – وعدم السماح لهم بالعودة بعد الحرب.

ونفى المسؤولون الإسرائيليون ذلك سرًا وعلنًا، وقدموا تأكيدات لمصر بأن أي فلسطيني جريح يُسمح له بمغادرة غزة لتلقي العلاج الطبي سيُسمح له بالعودة إلى القطاع.

و في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام الجيش الإسرائيلي بتوسيع عمليته العسكرية في جنوب قطاع غزة، مع التركيز على مدينة خان يونس، حيث تعتقد قوات الدفاع الإسرائيلية أن قادة حماس يختبئون فيها.

ومنذ بدء القتال في خان يونس، فر العديد من المدنيين الفلسطينيين إلى مدينة رفح على الحدود مع مصر.

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رفض مصري للتهجير

وسبق وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في منتدى أسبن الأمني في واشنطن العاصمة، يوم الخميس، إنه سيكون "من غير المناسب ويتعارض مع القانون الدولي" إذا تم تهجير المدنيين الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وأضاف "هذا ليس هو السبيل للتعامل مع الصراع. لا ينبغي معاقبة المدنيين الفلسطينيين ولا ينبغي أن يغادروا أراضيهم".

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الخميس، إن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء "خط أحمر" بالنسبة لمصر ولن تسمح به مهما كانت التداعيات.

وقال مسؤول إسرائيلي:  إن المسؤولين المصريين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين أنهم يشعرون بالقلق من احتمال هروب نشطاء من غزة إلى مصر، وقال المسؤولون الإسرائيليون إن المصريين أبلغوا إسرائيل أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي إن مصر تشارك الولايات المتحدة نفس المخاوف، وشدد على أن المسؤولين المصريين حذروا من "قطيعة" مع إسرائيل إذا حدث ذلك.

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