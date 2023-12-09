السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ممثل أمريكا بمجلس الأمن: مشروع وقف النار فى غزة منفصل عن الواقع

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة روبرت وود، أمس الجمعة، بعد التصويت ضد مشروع قرار لوقف فوري للنار في غزة، إن استخدام بلاده للفيتو في مجلس الأمن، هو أن "مشروع القرار منفصل عن الواقع، ولن يكون له أي تأثير على الأرض".

وأضاف وود: "تم تجاهل توصياتنا، والمشروع جاء غير متوازن وبعيدًا عن الحقيقة، ولذلك لم نتمكن من تأييده".

وأفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، بعد أن استخدمت الفيتو خلال التصويت.

وصوت 13 عضوًا لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن، الفيتو ضد المشروع.

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