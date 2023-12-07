الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استهداف مدنيين ومقار إغاثية وملاجئ ومستشفيات.. أبرز جرائم وانتهاكات الاحتلال في غزة

غزة
غزة

تستمر اسرائيل في حربها الانتقامية في غزة، في انتهاك كافة المواثيق والقوانين الدولية المختلفة، مع عدم الالتزام بحماية حياة المدنيين أثناء عملياتها العسكرية في غزة وفي فلسطين بشكل عام، ونرصد في التقرير التالي، أبرز الانتهاكات.

انتهاكات الاحتلال

وارتكب الاحتلال، العديد من الانتهاكات ضد القانون الدولي منذ بداية احداث السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، بين استهداف واضح للمدنيين دون تمييز، واستهداف للمستشفيات أبرزهم مستشفيات الأندونيسي والمعمداني والشفا، فضلا عن استهداف مقرات الاغاثة الدولية مثل مقرات الانروا، والمدارس والملاجيء.

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استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني 

وبالأمس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا في غزة منذ بداية العدوان، وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في هذه الأثناء، أنه خلال الأسابيع الماضية استشهد عدد من الأطفال بغزة أكثر من أي نزاع من أي طرف منذ عينت أمينًا عامًا.

وتابع "جوتيريش"،  "من الواضح أننا شهدنا انتهاكات خطيرة ضد 80% من سكان غزة الذين طردوا من منازلهم وتم الدفع بهم نحو الجنوب"، مشددًا على حرمة مقار الأمم المتحدة وهي اليوم تحمي أكثر من مليون مدني يبحثون عن الأمان، لافتًا إلى أنه منذ بداية العدوان قتل 111 عضوًا من أسرة الأمم المتحدة في غزة وهذه أكبر خسارة لمنظمتنا في تاريخها.

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جرائم حرب 

كما وثقت منظمة العفو الدولية، في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين، يمكن اعتبارهما نموذجًا للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيًا، من بينهم 20 طفلًا، وكانت أكبر الضحايا سنًا امرأة عمرها 80 عامًا فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إنه يجب التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب، وخلُصت استنادًا إلى تحقيقاتها المتعمقة، إلى أن "هاتين الغارتين إمّا لم تفرقا بين المقاتلين والمدنيين أو مثّلتا هجماتٍ مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، وفي الحالتين يجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب".

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المطالبة بتحقيق دولي 

كما طال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة بتحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة، ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قال المسئول الأممي إن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع يبدو حتميًا في غزة، وتابع: "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

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انتهاكات للقانون الإنساني الدولي

كما أدانت منظمة الصحة العالمية، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية، قرب مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي في قطاع غزة.

وقالت المنظمة، في بيانها إنه وفقًا للتقارير، كانت مركبات الإسعاف في مستشفى الشفاء تجلي حالات حرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة، عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى.

وأضافت، أنه قد وردت تقارير أولية تفيد باستشهاد ما لا يقل عن 13 مواطنا، وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تعرض البنية الأساسية للمستشفى ومركبة إسعاف، وقبل ذلك الهجوم، وقع هجوم آخر ألحق أضرارًا بمركبة إسعاف أخرى في القافلة نفسها.

وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات على الرعاية الصحية، ومنها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد تمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

 

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