الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محلل في فورين بوليسي يوضّح موقف أمريكا وإسرائيل من "اليوم التالي" في غزة

غزة
غزة

 قال "ستيفن أ. كوك"، كاتب عمود في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تريد إعادة احتلال  قطاع غزة بعد الحرب.

مستقبل غزة 

وأضاف كوك: “خلال الشهرين الأخيرين من الحرب في الشرق الأوسط، لم يتوصل أحد في واشنطن أو أي مكان آخر إلى فكرة جيدة حول ما يجب أن يحدث في قطاع غزة عندما ينتهي القتال هناك، وفي الوقت نفسه، يبدو أن الجميع متفق على أن إعادة احتلال إسرائيل لغزة فكرة سيئة. وقد حذرت إدارة بايدن الحكومة الإسرائيلية بالفعل من أنها لن تدعم مثل هذه العودة إلى الإدارة العسكرية للمنطقة”.

ومع ذلك، فإن احتمال تجدد الاحتلال الإسرائيلي أكبر مما قد يتصوره الكثيرون، وذلك لأن الإسرائيليين يريدون الأمن، وكل الأفكار الحالية المتعلقة بغزة غير قابلة للتطبيق أو لا يمكن الدفاع عنها سياسيًا (أو كليهما). وفي الوقت نفسه ينظر الإسرائيليون إلى القتال ضد حماس من منظور وجودي، وبالتالي يبدون على استعداد لقبول الازدراء الدولي إذا كان هذا هو ثمن البقاء.

عند التفكير في "اليوم التالي" في غزة، من المهم أن نفهم بعض التفاصيل حول انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005. وعندما قرر رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون أن احتلال إسرائيل لقطاع غزة لم يعد يستحق التكلفة، وافق العديد من الإسرائيليين على ذلك. ولم يكن هناك سبب مقنع للبقاء.

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احتلال القطاع

ووفقا للكاتب، فإن احتلال إسرائيل لقطاع غزة لم يكن أمر فضله الكثير من الإسرائيليين على مدار التاريخ، ولا شك أن المشاعر الآن  لا تزال متأججة في إسرائيل، ومن الممكن أن يكون عدد الإسرائيليين الذين يريدون إعادة احتلال غزة أقل بكثير مما يظهره الاستطلاع. لكن هذا لا يقلل من حقيقة أن معارضي الانسحاب من عام 2005 لديهم الآن رواية أكثر إقناعا مما كانوا عليه في ذلك الوقت: عندما احتلت إسرائيل قطاع غزة، كان هناك هدوء نسبي ولم يسقط سوى القليل من الصواريخ.

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