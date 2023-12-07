الاحتلال يعتقل 42 فلسطينيًا بالضفة نصفهم من عمال غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 42 فلسطينيا، من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، نصفهم من عمال غزة، في وقت اقتحم فيه المستوطنون المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الاحتلال.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا من الخليل، و19 عاملا من غزة يقطنون في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من البلدة القديمة من مدينة نابلس، واثنين من عمال غزة في قرية قوصين غرب المدينة، فيما اعتقلت 5 مواطنين 3 منهم من عمال قطاع غزة من مخيمات العزة وعايدة شمال والدهيشة جنوبا في بيت لحم.

وبلغت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر أكثر من 3640، ولا تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وفق بيان هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني الأسبوع الماضي.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر.

والمعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

اقتحام الأقصى وسط إجراءات مشددة

هذا، واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي الاقتحام تزامنا مع المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستوطنون القيام بها هذه الليلة، والتي من المتوقع أن تنطلق من باب الخليل باتجاه باب العمود، وتخترق الحي الإسلامي بالبلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق.

وتشدد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، وتدقق في هويات المواطنين، في ظل إجراءات مشددة تفرضها على المصلين، إضافة إلى ملاحقتها للشبان لمنعهم من الوصول إلى المسجد.