الاحتلال يكثف غاراته الجوية على حيى اليرموك والدرج فى مدينة غزة

قالت وسائل إعلام عربية اليوم، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف غاراته الجوية على حيي اليرموك والدرج في مدينة غزة، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

واقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي الاقتحام تزامنًا مع المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستعمرون القيام بها هذه الليلة، والتي من المتوقع أن تنطلق من باب الخليل باتجاه باب العمود، وتخترق الحي الإسلامي بالبلدة القديمة وصولًا إلى حائط البراق.

وتشدد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى وتدقق في هويات المواطنين، في ظل إجراءات مشددة تفرضها على المصلين، إضافة إلى ملاحقتها للشبان لمنعهم من الوصول إلى المسجد.