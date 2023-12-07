وسط رفض إسرائيلى.. "نيوزويك": توافق فلسطينى على خطة بايدن لمستقبل غزة بعد الحرب

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية بأن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مستقبل غزة، وضرورة تولي السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع تلقى قبولًا ودعمًا كبيرًا من الفلسطينيين.

مستقبل غزة

وقال مسئول فلسطيني كبير للمجلة الامريكية: إن السلطة الفلسطينية مستعدة لاستعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، كما أنها مستعدة لإجراء أول انتخابات وطنية لها منذ عام 2006 كجزء من اتفاق سلام طويل الأمد أوسع نطاقًا.

السلطة الفلسطينية ستقبل اقتراح إدارة بايدن إذا تم دعمه دوليًا

وقال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية و عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في حوار مع المجلة الأمريكية، تم إجراؤه في مكتب حكومي في رام الله، مقر الإدارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، "ستقبل السلطة الفلسطينية اقتراح إدارة بايدن بإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة إذا دعم المجتمع الدولي إعادة إعمار غزة ودفع إسرائيل للموافقة على حل الدولتين".

وقال "المجدلاني" إنه كجزء من الترتيبات الخاصة بتحمل المسئولية الكاملة عن غزة، ستكون السلطة الفلسطينية مستعدة لإجراء أول انتخابات وطنية لها منذ انتخابات عام 2006 التي أوصلت حماس إلى السلطة في غزة.

لن نعود على متن دبابة إسرائيلية

وقال وزير التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "نحن مستعدون لأجندة سياسية إصلاحية من خلال انتخابات عامة حرة وديمقراطية"، وأضاف أن السلطة الفلسطينية لن تأتي إلى طاولة المفاوضات إذا لم تسمح إسرائيل لها بتقرير مستقبل غزة، وقال مجدلاني: "لن نعود على متن دبابة إسرائيلية، سيتم ذلك من خلال الحل السياسي".

وأوضح أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تبدأ حكم غزة بمجرد انتهاء الصراع الحالي، ويمكن أن تجري انتخابات بعد "فترة انتقالية" مدتها سنة أو سنتان.

وتابع "مجدلاني"، أن السلطة الفلسطينية ستعارض أي ترتيب مؤقت من شأنه أن يعزز الوجود الإسرائيلي في غزة، وقال أيضًا إن السلطة لن تدعم قوة حفظ السلام الدولية بعد الحرب، وقال مجدلاني إن السلطة الفلسطينية يمكنها تولي الأمن في غزة إذا تلقت دعمًا لوجستيًا من مصر والأردن، ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول الدعم الذي قد تحتاجه القوات الأمنية التابعة للسلطة.

اعتراض إسرائيلي

وقالت المجلة الموقف الذي طرحه "مجدلاني" يثير أيضًا مجالات رئيسية للخلاف المحتمل بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وهو مؤشر على العقبات التي تعترض الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبدء في رسم حل سياسي للصراع.

فلم يعط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأولوية للتوصل إلى حل الدولتين الذي من شأنه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويُنظر إلى الحكومة الحالية على نطاق واسع على أنها الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وتضم المجموعة زعماء دينيين محافظين مؤيدين صريحين للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي وتنتقده الولايات المتحدة ودول غربية أخرى باعتباره عائقًا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وقال نتنياهو، يوم الثلاثاء، إنه بعد الحرب "يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح"، ولكن بدلًا من مناقشة تفاصيل إدارة ما بعد الحرب هناك، ركزت إسرائيل على حربها لتدمير حماس، ومع ذلك، يتابع المسئولون الإسرائيليون المحادثات حول مستقبل غزة التي أثارتها مساعي إدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة للتوصل إلى خطة لليوم التالي لانتهاء القتال.

إسرائيل تصر على "غزة منزوعة السلاح"

وقال مسئول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته، في تقييم صريح لاستراتيجية إدارة بايدن في غزة بعد الحرب، إنه من غير المرجح أن توافق إسرائيل على أي حل لغزة لا تراه يلبي احتياجاتها الأمنية.

وقال المسئول: "الاتفاق الآن في المؤسسة الأمنية في إسرائيل هو أن غزة، مثل الضفة الغربية، يجب أن تكون منزوعة السلاح حتى نتمكن من العيش جنبًا إلى جنب"، مضيفًا أن هذا ينطبق على السلطة الفلسطينية وأي كيان سيتولى السلطة في غزة في نهاية المطاف.

وقال مسئول إسرائيلي ثانٍ، إنه بمجرد أن تقرر إسرائيل أنها حققت أهدافها العسكرية في غزة، والتي تشمل عودة أكثر من 100 رهينة متبقين محتجزين هناك، فإن عملية نزع السلاح في غزة لن تتم بين عشية وضحاها و"الافتراض هو أنه ستظل هناك بؤر إرهابية ساخنة" في غزة بعد المراحل الحالية.

وقال المسئول، الذي تحدث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته، إن نهاية الحرب ستتطلب استمرار الوجود الأمني الإسرائيلي في المنطقة، وقال المسئول إن إسرائيل "ستحتاج إلى الحفاظ على مستوى معين من الحرية العملياتية في غزة"، مضيفًا أن إسرائيل ليست مهتمة بإعادة احتلال قطاع غزة.