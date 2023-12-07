مرشح لرئاسة أمريكا: سأرسل الجيش الأمريكي إلى غزة حال فزت بالانتخابات

قال حاكم ولاية نيوجيرسي السابق والمرشح للرئاسة كريس كريستي، إنه إذا أصبح رئيسًا للولايات المتحدة؛ فإنه سيرسل "بالتأكيد" قوات أمريكية إلى غزة لإنقاذ المحتجزين لدى حركة حماس.

وقال كريستي ليلة الأربعاء قبيل مناظرة تمهيدية رابعة للحزب الجمهوري تجرى اليوم الخميس في توسكالوسا بولاية ألاباما: "يمكننا إخراجهم بأمان، سأرسل الجيش الأمريكي إلى هناك لإعادة مواطنينا إلى البلاد"، حسبما نقلت صحيفة " يو إس إيه توداي" الأمريكية.

ويشارك في المناظرة إلى جانب كريستي، رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.

ووفقا للصحيفة الأمريكية فإن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس هو أول مرشح سُئل عن المدى الذي سيذهب إليه لإطلاق سراح المحتجزين، لكنه تجنب الرد المباشر؛ حيث أخبر المشرفين إليزابيث فارجاس، ومذيعة فوكس نيوز السابقة ميجين كيلي، وإليانا جونسون من واشنطن فري بيكون أنه "لن يسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في وضع سهل، قبل أن ينخرط في سياسته تجاه إسرائيل".

وتعقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر 2024. وسيتنافس فيها الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرون من الحزب الجمهوري. كما أعلن الرئيس الحالي جو بايدن نيته الترشح لولاية ثانية عن الحزب الديمقراطي.

9 مواطنين أمريكيين ما يزالون رهائن في قطاع غزة

وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن حوالي 9 مواطنين أمريكيين ما يزالون محتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "ما يزال هناك 9 رهائن، وربما أكثر، ليس لدينا معلومات دقيقة، نحن نعلم أن هناك امرأة أمريكية على الأقل مفقودة، ولا نعرف الكثير عنها وعن حالتها، للأسف لا نعرف شيئا عن الأمريكيين الآخرين المحتجزين كرهائن، ليس لدينا معلومات".

وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة تتواصل مع أقارب المخطوفين للمساعدة على التوصل لمعلومات عنهم، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل على إعادة الهدنة الإنسانية في غزة.

وشهدت هدنة السبعة أيام التي انتهت الجمعة الماضية، إطلاق سراح 80 إسرائيليا من النساء والأطفال مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 137 إسرائيليا وأجنبيا ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة.