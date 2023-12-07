الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوليفان: أمريكا وإسرائيل بحثتا جدولا زمنيا للعمليات فى غزة

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع رويترز خصصت إلى حد كبير لملف أوكرانيا الدفاعي: "لقد تحدثنا معهم بشأن الجداول الزمنية".

وتابع: "لا أريد أن أشارك ذلك لأن إسرائيل أرسلت بالفعل موقع عمليتها البرية على وجه التحديد ولا أريد أن أكون الشخص الذي ينشر الجداول الزمنية".
وأوضح سوليفان: "سأقول فقط إننا تحدثنا معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية".

ويأتي حديث مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى إنهاء العمليات العسكرية الكبيرة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، بداية العام المقبل.

ووفق موقع "المونيتور" الأمريكي، فإن بداية 2024 "ليست موعدا نهائيا، ولكنها هدف".

وأشار إلى تنامي الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الجدول الزمني لحرب غزة، إذ قالت مصادر إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نقل جدولا زمنيا مختلفا عما كانت تفكر فيه إسرائيل لإنهاء هذه الحرب.

كما أضاف مصدر دبلوماسي إسرائيلي أن "الفجوة بيننا وبين الأميريكيين تتراوح بين 3 أسابيع وشهر، وهو أمر لا يمكن حله".

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