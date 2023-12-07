الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. إسرائيل تعلن زيادة كمية الوقود المقدمة لقطاع غزة

عربات الوقود
عربات الوقود

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، زيادة كمية الوقود التي تدخل قطاع غزة من 60 ألف لتر إلى 120 ألفًا.

وقال المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، في بيان نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه وافق بالأغلبية على زيادة كمية الوقود لغزة يوميا من 60 ألف لتر إلى 120 ألفا.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إسرائيل في وقت سابق إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن مجلس الحرب الإسرائيلي، الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، لم يتخذ قرارا بهذا الخصوص، وأحال الأمر إلى الحكومة الموسعة.

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