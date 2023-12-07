الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الأونروا": قصف الاحتلال دمر 60% من البنية التحتية بقطاع غزة

عدنان أبو حسنة
عدنان أبو حسنة

كشف عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، عن تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الدمار في القطاع لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف متحدث الأونروا في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أنه تم قصف حوالي 60% من مناطق قطاع غزة.

وتابع: "الحرب الروسية الأوكرانية في أغسطس الماضي راح ضحيتها 9 آلاف مدني و16 ألف أوكراني أصيبوا بينما في غزة خلال شهرين فقط 3% من سكان القطاع بين قتيل وجريح ومفقود أي حوالي 60 ألفا".

الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنى التحتية في غزة تدميرًا كاملًا

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنى التحتية في غزة تدميرًا كاملًا في كل المجالات سواء في الاتصالات وخطوط الصرف الصحي والمياه حتى البنى الإنسانية.

وأكد أن سكان قطاع غزة الآن ليس لديهم القدرة على مقاومة الأمراض؛ لأن مناعتهم أصبحت ضعيفة جدًا ورأينا ذلك في مراكز الإيواء وانتشار الأمراض المعوية التي تضاعفت بشكل كبير جدًا.

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