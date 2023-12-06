“القاهرة الإخبارية" ترصد لحظة استهداف المقاومة آليات الاحتلال (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، لحظة استهداف المقاومة الفلسطينية آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي مسببة إصابات مباشرة.

وقالت إن الفصائل الفلسطينية، أعلنت عن استهداف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة مضادة للأفراد في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس بقطاع غزة.

وأكدت أن الفصائل الفلسطينية، قصفت قذيفة لآلية جيش الاحتلال في محور توغل المنطقة الوسطى بمنطقة المغراقة في غزة، محققة إصابات مباشرة، إلى جانب استهداف مستوطنة "كيسوفيم" في غلاف غزة بمنظومة صواريخ قصيرة المدى.