الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“القاهرة الإخبارية" ترصد لحظة استهداف المقاومة آليات الاحتلال (فيديو)

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، لحظة استهداف المقاومة الفلسطينية آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي مسببة إصابات مباشرة.

وقالت إن الفصائل الفلسطينية، أعلنت عن استهداف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة مضادة للأفراد في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس بقطاع غزة.

وأكدت أن الفصائل الفلسطينية، قصفت قذيفة لآلية جيش الاحتلال في محور توغل المنطقة الوسطى بمنطقة المغراقة في غزة، محققة إصابات مباشرة، إلى جانب استهداف مستوطنة "كيسوفيم" في غلاف غزة بمنظومة صواريخ قصيرة المدى.

القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية الاحتلال الفصائل الفلسطينية مسجد الظلال خان يونس قطاع غزة مستوطنة “كيسوفيم” منظومة صواريخ المغراقة

مواد متعلقة

إسماعيل هنية: محاولات الاحتلال شيطنة "حماس" سقطت فى أول أيام الحرب

إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": مخططات الاحتلال لتهجير سكان غزة أضغاث أحلام

الخارجية الأمريكية: لن نسمح لـ"حماس" بتكرار سيناريو 7 أكتوبر

إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال أدرك فشله فى استعادة المحتجزين بالقوة

إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": حققنا 3 أهداف استراتيجية من الحرب

سيناريو النكبة يتكرر.. الأونروا: آلاف النازحين أقاموا مخيمات بدائية في رفح الفلسطينية

إسماعيل هنية: استكمال المفاوضات مرهون بوقف كامل لإطلاق النار فى غزة

جمال زقوت: إصرار إسرائيلي على تنفيذ مخطط التهجير بتدمير الحياة في غزة

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| صوتك لمصر.. قادة الفكر والسياسة والعمل العام يدعمون مبادرة "الدستور" للاحتشاد أمام الصناديق: دعوة لصناعة مستقبل وطننا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية