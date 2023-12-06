إسماعيل هنية: محاولات الاحتلال لشيطنة "حماس" سقطت في أول أيام الحرب

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الروايات والمزاعم الإسرائيلية لمقارنة “حماس” بتنظيم “داعش” الإرهابي، سقطت منذ اليوم الأول أو الثاني للحرب، لأن كل ما قيل 7 و8 أكتوبر عن قتل الأطفال وقطع الرؤوس واستهداف المدنيين والاغتصاب وهذا الكذب والافتراء، لم يعد العالم يصدقه على الإطلاق.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حركة حماس أظهرت من خلال التعامل مع المحتجزين الإسرائيليين قيم وأخلاق وانضباط عناصر المقاومة الفلسطينية المستمدة من تعاليم ديننا ومن المقاتل العربي الذي يحترم كل المواثيق والأطراف والأديان.

وأكد أن العالم الآن يردد أن حركة حماس حركة تحرر وطني فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، حتى اليهود لا نعاديهم لأنهم يهود ولكن نعادي الصهاينة الذين احتلوا أرضنا.

وشدد هنية على أن حركة حماس من نسيج التاريخ الفلسطيني والعربي والإسلامي الناصع، وتتحرك برؤية وبإستراتيجية واضحة، وهي ليس لها أي ارتباط بأي تنظيم خارج الحالة الفلسطينية فضلا أن يكون لها أي علاقة بسلوكها وأدبياتها مع داعش.