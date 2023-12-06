الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسماعيل هنية: استكمال المفاوضات مرهون بوقف كامل لإطلاق النار فى غزة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة أكدت أنها أنهت مرحلة تسليم الأطفال والنساء، وإن الدخول في مفاوضات جديدة لتبادل المحتجزين مرهون بوقف كامل للعدوان على قطاع غزة.

وأكد: "لن ندخل في أي مفاوضات في ظل إطلاق النار، والمجازر والمذابح وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، يتوقف العدوان وإطلاق النار نكون مستعدين لاستئناف المفاوضات لتبادل جميع الأسرى والوصول لصفقة شاملة".

وأضاف "هنية" خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التسوية الشاملة مرتبطة بموضوع الأسرى وإنهاء الحصار عن القطاع والمسار السياسي للشعب الفلسطيني، الذي يريد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وفق حق تقرير المصير والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد أنه إذا أوقف الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار وسحب قواته من كامل أراضي قطاع غزة، يمكن وقتها استئناف المفاوضات، عبر أشقائنا في مصر وقطر.

القاهرة الإخبارية حماس مفاوضات وقف كامل للعدوان قطاع غزة

مواد متعلقة

تحرروا من القيود والإملاءات.. رسالة أممية لـ إسماعيل هنية عبر "القاهرة الإخبارية"

إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": غزة أمام كارثة غير مسبوقة على المستويين الإنسانى والصحى

بايدن: "الأوكرانيون هزموا طموحات الروس.. ولن نسمح بانتصار بوتين"

البنتاجون: إسقاط مُسيرة استهدفت المدمرة "يو إس إس ماسون" فى البحر الأحمر

مندوب مصر بالأمم المتحدة: نطالب باستدامة وصول المساعدات لقطاع غزة

"القاهرة الإخبارية"| ألمانيا تؤيد حظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين إلى أوروبا

نتنياهو يزعم: قواتنا تُطوق منزل يحيى السنوار فى قطاع غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ندعم جهود مصر وقطر لإطلاق سراح الأسرى

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطيني.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" في دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية