إسماعيل هنية: استكمال المفاوضات مرهون بوقف كامل لإطلاق النار فى غزة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة أكدت أنها أنهت مرحلة تسليم الأطفال والنساء، وإن الدخول في مفاوضات جديدة لتبادل المحتجزين مرهون بوقف كامل للعدوان على قطاع غزة.

وأكد: "لن ندخل في أي مفاوضات في ظل إطلاق النار، والمجازر والمذابح وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، يتوقف العدوان وإطلاق النار نكون مستعدين لاستئناف المفاوضات لتبادل جميع الأسرى والوصول لصفقة شاملة".

وأضاف "هنية" خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التسوية الشاملة مرتبطة بموضوع الأسرى وإنهاء الحصار عن القطاع والمسار السياسي للشعب الفلسطيني، الذي يريد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وفق حق تقرير المصير والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد أنه إذا أوقف الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار وسحب قواته من كامل أراضي قطاع غزة، يمكن وقتها استئناف المفاوضات، عبر أشقائنا في مصر وقطر.